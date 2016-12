American Music Awards, trionfano Ariana Grande e Justin Bieber

Padrona di casa della serata Gigi Hadid, che si è lanciata in un'imitazione della nuova first Lady Melania Trump e ha diviso il palco con il fidanzato Zayn Malik, eletto miglior nuovo artista dell'anno. "E' stato un anno pazzesco" ha dichiarato l'ex One Direction "Non mi aspettavo che avreste votato ancora per me".



Il momento più intenso della serata è stato però quello di Selena Gomez, alla sua prima apparizione pubblica dopo lo stop forzato del tour mondiale per curarsi dal lupus. Eletta miglior artista femminile dell'anno, la Gomez ha ringraziato i fan e si è commossa sul palco: "Ho dovuto fermarmi, avevo tutto ma dentro ero completamente a pezzi. Ho tenuto tutto dentro perché non volevo deludervi, ma mi sono spinta troppo oltre e ho deluso me stessa. Ora non ho più bisogno della vostra approvazione, ciò di cui mi sento grata è poter condividere le cose che amo con le persone che mi sono vicine".



Emozionato anche Drake, alla sua prima volta da vincitore agli American Music Awards. Candidato in ben 13 categorie, il rapper ha trionfato come miglior artista rap/hip hop, miglior album, miglior brano rap/hip hop e miglior brano soul/R&B (in coppia con Rihanna). Quattro statutette anche per Justin Bieber, che ha cantato "Never Give Up" in diretta dall'Italia ed è stato eletto dai fan come miglior artista maschile pop, miglior album, singolo e video.