Adele, le nozze saranno "a base di salsicce e purè"

Con 92 milioni di sterline guadagnate, da Adele ci si aspetterebbe un matrimonio da far invidia a Buckingham Palace. Invece la diva inglese per le sue nozze con Simon Konecki , papà del figlio Angelo e al suo fianco da cinque anni, sembra stia pianificando una cerimonia intima e all'insegna della semplicità. Una fonte ha infatti riferito al magazine Heat che servirà 'bangers and mash', il tradizionale piatto britannico a base di salsicce e purè di patate .

"Vuole che quel giorno sia incentrato su di loro in quanto coppia. Le piacerebbe una cerimonia intima, per poi servire agli invitati un rinfresco a base di salsicce e purè di patate" ha continuato la fonte "Non perché sia tirchia. E' felice di pagare perché tutti trascorrano una bella giornata, semplicemente non vuole che sia tutto troppo cerimonioso". Per ora la cantante "è ancora in tour e le basterebbe una semplice registrazione all'anagrafe, al cospetto degli amici più intimi" ha continuato l'insider, mentre il portavoce di Adele per il momento non rilasciato alcuna dichiarazione.



La coppia si è recentemente trasferita a Beverly Hills e il figlio Angelo sembra averli uniti ancora di più. Lo scorso ottobre, per festeggiare il quinto anniversario, Simon le aveva infatti fatto piovere dal soffitto una cascata di biglietti d'amore durante il concerto a Nashville. Un gesto d'amore scenografico e plateale, a cui seguiranno però delle nozze all'insegna del low profile.