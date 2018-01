Addio al chitarrista Fast Eddie Clarke, l'ultimo membro storico dei Motorhead

Un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei Motorhead ha annunciato la morte del chitarrista e membro storico "Fast" Eddie Clarke : "Siamo devastati". Aveva 67 anni ed è deceduto in ospedale dove era ricoverato per una polmonite. I Motorhead si sono sciolti nel 2015 a seguito della morte di Lemmy Kilmister . Clarke ne entrò a far parte già nel 1976, per dar vita a quella che ancora oggi i fan considerano la formazione classica.

Clarke era stato presentato a Lemmy dal batterista Phil "Philthy Animal" Taylor a metà degli anni 70 e si era poi unito ai Motorhead poco dopo la loro nascita, nel 1976. Parte della storica formazione iniziale, ha suonato nell’omonimo album di debutto del 1977, "Motorhead”, negli album “Overkill” e “Bomber” del 1979, in “Ace Of Spades” del 1980 e in “Iron Fist" del 1982.



Il chitarrista britannico ha lasciato la band nel 1982 mentre era in tour negli Stati Uniti per promuovere l'ultimo disco. L'anno successivo formò insieme all'ex bassista degli UFO Pete Way, i Fastway. Il loro ultimo disco “Dog Eat Dog” è targato 2011. Clarke è tornato a suonare con Lemmy il 6 novembre del 2014 durante un concerto a Birmingham per suonare il classico dei Motorhead "Ace of Spades".