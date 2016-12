Addio a Sharon Jones: la regina del neo-soul stroncata a 60 anni da un tumore

Sharon Jones è morta all'ospedale di Cooperstown, vicino New York, circondata dalla sua band. Dopo che le era stata diagnosticata la malattia aveva combattuto strenuamente. Un documentario di Barbara Kopple, uscito quest'anno, intitolato "Miss Sharon Jones!" aveva raccontato la sua storia, documentando la sua trasformazione, prima, in una paziente oncologica e poi il suo ritorno sulle scene con la voce di un tempo.



Dotata di una voce potete, era tornata alla ribalta nel 2014 con l'album "Give People What They Want", guadagnandosi anche una nomination ai Grammy award, e poi, ancora con la raccolta di classici "It's A Holiday Soul Party!".



Era arrivata al successo piuttosto tardi, intorno ai 40 anni, nonostante avesse iniziato la carriera giovanissima. La filosofia che ha animato la Jones e la sua band sin dall'inizio è stata quella del riportare il suond del soul ai primi anni 70. Pertanto una produzione e un calore che portavano al funky incendiario di James Brown e soci. Una forza d'urto che esplodeva in particolare nei concerti dal vivo.