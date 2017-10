Addio a Jean Rochefort, volto ironico del cinema francese

Si è spento all'età di 87 anni l'attore francese Jean Rochefort . Considerato come uno degli ultimi grandi attori francesi recitò per l'ultima volta in un film del 2015, "Floride", di Philippe Le Guay. Nell'agosto scorso l'attore parigino era stato ricoverato in un ospedale della capitale francese. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati i familiari.

All'epoca di "Floride" aveva annunciato il proprio ritiro. "Risparmierò il pubblico, non voglio fare film dell'orrore - aveva detto nel corso di un'intervista -. Se devo avere il ruolo di un vecchietto in un angolo che agita le mani vicino al caminetto, meglio fermarsi...".



Rochefort ha lavorato con i più grandi registi della commedia francese e non solo, da Claude Chabrol e Patrice Leconte, da Eduard Molinaro a Bertrand Tavernier e Francis Veber. Tra i suoi titoli più celebri "La divorziata", "Certi piccolissimi peccati", "Il marito della parrucchiera", "Che la festa cominci..." e "L'uomo del fiume". Questi ultimi due titoli gli valsero il Cesar come migliore attore nel 1976 e nel 1978.



Spesso ha incrociato anche il nostro cinema, partecipando a co-produzioni come "Odio le bionde" e "I miei primi 40 anni".