Achille Lauro, trap dal sapore latino: "Stanco del piattume della musica italiana"

"Amore Mi" è il primo inedito dopo l'uscita di "Ragazzi Madre". Com'è nato e perché l'hai scelto come nuovo singolo?

Questa volta io e il mio braccio destro "BossDoms", abbiamo deciso di stravolgere tutto con la Samba. Siamo stanchi del piattume della musica in Italia e cerchiamo, senza presunzione ma con dedizione, di cambiare qualcosa partendo dall'originalità.



Le sonorità latine stanno iniziando a contaminare il trap, ti senti un precursore in questo?

In tanti mi hanno chiesto come abbiamo fatto ad anticipare spesso le mode in Italia. Ci chiedono spesso se dietro ci sia uno studio di mercato ma tutto, compreso il nuovo sound, nasce dal semplice fatto che a noi non frega un ca** delle mode e di fare quello che piace alla gente. Semplicemente ci piace sperimentare...



"Amore Mi" aprirà la strada al nuovo disco?

Si stanno aprendo le porte ad una serie di singoli su questo tiro. E' sicuramente un nuovo capitolo, una bella finestra per nuovi spunti. Direi che sta per arrivare un momento di cambiamento...



Il brano ti ha condotto fino in Sudamerica...

Io e il mio produttore siamo partiti senza telefoni, senza meta, dall'altra parte del mondo. Volevo scordarmi di tutto quello che mi avevano insegnato fino ad oggi, essere nessuno. Tornati da questo viaggio folle si parlava di "Samba"... che alcuni poi hanno soprannominato "Samba Trap".