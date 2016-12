Vincent Cassel: "Monica Bellucci? Nessun rimpianto"

10:58 - Dopo Monica Bellucci è il turno di Vincent Cassel. L'attore francese, ex marito della star italiana, si confessa a "Vanity Fair". Confida di odiare il gossip "da portineria" e sulla fine con la ex donna, madre delle sue due figlie, ammette: "Va tutto benissimo. Niente rimpianti né rimproveri. La vita è così, non si può controllare tutto. La adoro e sarò sempre al suo fianco"

"Ogni coppia è diversa - spiega l'attore - ogni storia è diversa. Non entro nei dettagli, detesto questa cultura da portineria che sta imperversando in Francia, in questi giorni, con la vicenda Hollande. Davvero è interessante sapere con chi va a letto il presidente della Repubblica?". Poi entra nel particolare parla della Bellucci: "Tutto quello che posso dire è che sono felice di avere condiviso diciotto anni di vita con una donna straordinaria come Monica. La adoro e sarò sempre al suo fianco".



Amarezza per la fine di questa storia? "No, va tutto benissimo. Niente rimpianti né rimproveri. La vita è così, non si può controllare tutto. Con Monica continuiamo a vederci, a passare insieme molto tempo, a condividere tante cose nell’interesse delle bambine, e non solo. Alla fine, le dirò, non è cambiato niente. E' solo che non siamo più sposati".