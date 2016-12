Usa, nuove foto di star nude sul webTorna l'hacker che fa tremare i vip

21 settembre 2014 Usa, nuove foto di star nude sul web

12:25 - Nuove foto di star nude circolano su internet, tra cui quelle della modella Kim Kardashian, a poche settimane dal precedente attacco degli hacker che aveva coinvolto un centinaio di vip. Le foto private e di nudo sono state pubblicate brevemente su alcuni siti, prima di essere rimosse. Tra le vittime ci sarebbero le attrici Vanessa Hudgens, Mary-Kate Olsen, Hayden Panettiere, Leelee Sobieski e Hope Solo.

Seconda tornata dunque di immagini private gettate nel mare del Web. L'hacker a capo dell'operazione denominata "The Fappening" lo aveva promesso. Sono passate un po' di settimane, lo scandalo si è sedato, il polverone depositato ed eccolo tornare alla carica.



Questa volta le più colpite sono state Lake Bell, la splendida Emily Ratajkowski, Kim Kardashian e Vanessa Hudgens. Molte le foto di Hayden Panettiere e Avril Lavigne anche se, per quanto private, decisamente meno compromettenti. Particolarmente spinte invece le immagini della calciatrice americana Hope Solo. L'altra volta era stata Jennifer Lawrence, la più colpita insieme a Kate Upton, a sporgere denuncia e a far sì che ben presto le immagini venissero cancellate dai vari server. Per ora nessuna delle vittime ha commentato quanto accaduto.