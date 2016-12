Tokio Hotel rompono il silenzio per tornare con "Kings of Suburbia"

10:29 - Tokio Hotel, la band tedesca che quasi 10 anni fa aveva conquistato l'Italia con "Monsoon", rompe un lunghissimo silenzio e tornerà il 7 ottobre con il nuovo album "Kings of Suburbia". "Questo disco - spiega il cantante e leader Bill Kaulitz - è una emozione che può significare tutto o nulla allo stesso tempo. Può essere la colonna sonora perfetta del tuo universo, non importa quanto grande o piccolo sia".

Con l’album di debutto del 2005 i Tokio Hotel si sono imposti come una delle rock band tedesche più famose degli ultimi vent’anni: 7 milioni di copie vendute nel mondo, 160 dischi d’oro e 63 dischi di Platino in 68 paesi e oltre 100 premi nazionali e internazionali. Mai prima la Germania aveva vinto un American MTV Video Music Award (la band vinse come "Best New Artist") o premi in Giappone ("Best Rock Video") ed anche il resto dell’Europa non era stato generosoa mentre solo i Tokio Hotel hanno vinto 5 European Music Awards.



I gemelli Bill e Tom Kaulitz (25 anni oggi) si sono trasferiti in California nel momento di maggiore successo ricercando l’anonimato in una grande città come Los Angeles. La nuova vita americana ha dato nuova linfa alla loro creatività, ispirazione che hanno usato per scrivere e produrre il loro quarto album di studio “Kings Of Suburbia" che conterrà 11 nuove tracce (15 nella versione deluxe).