Shakira torna alla musica e riparte da sè

11:52 - Vulcanica, sensuale, provocante: Shakira torna alla musica dopo quattro anni di silenzio. Nel frattempo la cantante colombiana si è innamorata di Gerard Piqué ed è diventata mamma di Milan. Dopo "Sale el sol" del 2010 eccola di nuovo in pista con "Shakira.", il decimo album in studio. Il nuovo disco (in lingua spagnola ed inglese), che uscirà il 25 marzo, è stato anticipato dai singoli "Can't Remember to Forget You" cantato con Rihanna e da "Empire".

Dodici le tracce del nuovo lavoro, con generi diversi tra loro, dal rock al latino, passando per pop e dance. Dall'energica "Cut Me Deep" con la band reggae pop canadese Magic! a "Medicine" dove duetta con Blake Shelton, coach insieme a lei nella sesta edizione statunitense di The Voice.



E ancora "La La La (Brazil 2014)" dove è accompagnata dal compositore, percussionista e cantante brasiliano Carlinhos Brown. Inoltre, solo per citare alcune canzoni dell’album: "23", un’intensa ballata che ha un valore speciale per l’artista colombiana, perché dedicata al suo compagno Piqué. A chiudere questo pezzo la vocina del piccolo Milan. E "Dare (La La La)", brano registrato in Brasile, che dal 30 marzo accompagnerà la pubblicità di Activia "Sentirsi bene inizia da dentro" dove Shakira sarà la testimonial a livello mondiale. Lo spot è ambientato in una foresta fantastica dove la cantante, circondata da vortici di polvere di stelle dorata, balla esprimendo tutto il suo benessere interiore.