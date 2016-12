16 marzo 2014 Rolling Stones a Roma: polemica per la location, timori per il Circo Massimo Il mega evento di giugno, non appena annunciato, ha subito sollevato un polverone. E' scontro di poteri tra il ministero dei Beni Culturali e le Belle Arti, che teme danni al sito storico Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - Sir Michael Phillip Jagger, più noto come Mick, ha twittato, in italiano, "Non vedo l'ora , ci vediamo lì". Il "lì" è il Circo Massimo a Roma, dove i Rolling Stones, settantenni senza tempo, in tour per i 50 anni di leggenda rock, si esibiranno il 22 giugno. Ma sull'onda del ripensamento, a rovinare lo slogan "Il fascino della storia incontra la storia del rock", ci si sono messe le polemiche. Fanno paura i 65mila fan attesi sull'antico sito romano.

Nulla in confronto ai due milioni radunatisi per gli Stones sulla spiaggia di Copacabana nel 2006, ma è comunque scontro di poteri tra il Comune di Roma e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici. Un benestare che ha la firma della direttrice regionale del Ministero. Ben consapevole che la tappa del "14 on fire" accenderà Roma per un evento non solo mediatico.



A spaventarsi sono invece quelli delle Belle Arti, per i possibili danni al Circo Massimo, già teatro della festa dello scudetto della Roma con concerto di Venditti e del concerto dei Genesis nel 2007. Per quanto lontane sono ancora vive nella memoria le feroci polemiche scoppiate dopo il concerto dei Pink Floyd nella laguna di Venezia nel 1989.



In ogni caso sono moltissimi quelli che non si vogliono perdere la voce eterna di Mick Jagger, il tocco, nonostante l'artrite, di Keith Richards, il sorriso sornione di Charlie Watts, e la carica del "giovane" del gruppo, il 67 enne Ron Wood. La macchina si è già messa in moto: biglietti in vendita dal 21 marzo e location confermata. D'altra parte è stato proprio perché si poteva esibire al circo massimo che Mick Jagger ha dato l'ok al concerto italiano.