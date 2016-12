Red Canzian, pausa dai Pooh con il disco "L'istinto e le stelle"

15:45 - "L'istinto e le stelle" è il nuovo progetto discografico da solista di Red Canzian (il secondo della sua carriera) in uscita il 30 settembre. Il "luxury box" (Blu Notte/Artist First) conterrà un cd con 12 brani inediti, un dvd della durata di due ore intitolato "Lo sguardo e la pelle" con altri 4 brani inediti e 2 bonus track, infine un booklet speciale di 72 pagine.

Tutte le musiche sono state scritte da Red, mentre Miki Porru ha firmato la maggior parte dei testi dell’album e ha collaborato alla realizzazione del progetto. Gli arrangiamenti sono stati curati da Phil Mer (che ha suonato la batteria in tutto l’album) e da Paul Gordon Manners. Nell’album, che vede anche la partecipazione di un’orchestra sinfonica guidata dal quartetto d’archi Archimia (già in tour con Red), si alternano i suoni di strumenti tra i più vari, compresi strumenti vintage dell’immensa collezione di Red.



Il dvd “Lo sguardo e la pelle” è un vero e proprio docu-film, girato vicino a Treviso a Villa Corner della Regina, che racconta tutta la lavorazione del disco, narrata da Red. Oltre a tanti contenuti speciali e alle interviste a tutti i musicisti e collaboratori che hanno lavorato al progetto, nel dvd ci sono anche 4 brani non presenti nel disco e 2 completamente riarrangiati.



Il booklet speciale composto di 72 pagine è un lavoro grafico artistico, ideato da Sergio Pappalettera, che rappresenta e racconta i contenuti del progetto. Il libretto comprende anche le sinossi dei brani scritte a mano da Red e moltissime fotografie che raccontano la sua vita e la sua carriera.