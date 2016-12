Rambo si trasforma in videogame

11:22 - Reef Entertainment ha pubblicato in Rete il trailer di quello che si preannuncia come uno dei videogiochi più amati di sempre e che è ispirato a "Rambo". Nelle immagini si vede l'eroe (portato al successo al cinema, grazie a Sylvester Stallone negli anni 80) che si addentra nella foresta per poi lanciarsi in una guerra ricca di sorprese e azione.

"Sono un grande fan dei film di Sylvester Stallone - ha detto il CEO di Reef Entertainment Peter Rezon - e quando abbiamo avuto l'opportunità di comprare i diritti di videogiochi da StudioCanal per il franchise Rambo non abbiamo perso tempo e ci siamo mossi subito".