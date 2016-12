Morgan Freeman verso l'addio al cinema

16:10 - Secondo il tabloid americano National Enquirer, l'attore Morgan Freeman avrebbe problemi di salute molto gravi al punto da rendere "una giornata lavorativa sul set una vera e propria agonia". Il ritiro dalle scene, quindi, sembrerebbe davvero imminente...

Nessuna conferma o smentita da parte dell'attore americano o dal suo entourage. "Fino ad un anno fa non avrebbe mai pensato di annunciare il suo ritiro, ma le cose sono cambiate", continua il tabloid americano che sembra dare per certo il suo addio al lavoro sul set.



Apparso di recente in film come Last Vegas, Trascendence e Lucy, Morgan Freeman ha alle spalle una carriera decisamente invidiabile. Cinque volte candidato al Premio Oscar, ha vinto l'ambita statuetta nel 2005 come "Miglior Attore non Protagonista" nel film Million dollar baby di Clint Eastwood. Nel 2011, poi, l'American Film Industry gli ha consegnato il Life Achievement Award, riconoscimento creato per premiare chi, con la propria carriera nel cinema o nella televisione, ha significativamente contribuito all'arricchimento della cultura americana.