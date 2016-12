Mila Kunis è incinta: "Sono felice"

09:49 - Dopo due anni d'amore e mille indiscrezioni finalmente arriva la conferma: Mila Kunis è incinta. D'altronde le avvisaglie c'erano tutte, alla fine di febbraio Ashton Kutcher le aveva regalato un meraviglioso anello di fidanzamento e i tabloid si erano scatenati nell'indicare già la data delle nozze. Ora da "E!Online" a "People" annunciano la gravidanza e fanno sapere che sono "molto, molto felici". E presto il matrimonio?

Mila e Ashton hanno cominciato a frequentarsi ad aprile 2012, dopo la burrascosa fine della storia d'amore con Demi Moore. Il colpo di fulmine è scoccato sul set di "That '70 show" e da allora non si sono più separati. Trentasei anni lui, 30 lei, per la coppia è arrivato il momento di fare le cose sul serio, specialmente dopo il divorzio di Kutcher. Un figlio è un ottimo inizio.