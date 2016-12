Mi Ami 2014, tutto pronto per tre giorni di Musica Importante a Milano

11:47 - Tre giorni di musica dal vivo, fumetti e molto altro, per festeggiare un compleanno importante. Dal 6 all'8 giugno 2014, per il decimo anno consecutivo, il "Mi Ami" porterà sui suoi tre palchi tutti i nomi più importanti della nuova musica italiana. Dal rock'n'roll al cantautorato, dall'elettronica al reggae, dal rap al pop; 3 palchi saranno calcati da oltre 50 artisti che infiammeranno il circolo Magnolia nel parco dell'Idroscalo, alle porte di Milano.

Nell'arco di dieci edizioni il "Mi Ami" è cresciuto, con oltre 100mila presenze negli anni, confermandosi non solo un appuntamento musicale imprescindibile, ma anche una manifestazione dedicata all'arte, al fumetto, alla ricerca. Organizzata da Rockit, portale di riferimento per la musica italiana, l'edizione 2014 sarà la sintesi in festa dei primi dieci anni.



Per festeggiare la ricorrenza senza ricorrere a celebrazioni, presenteranno in anteprima esclusiva i loro nuovo dischi Pierpaolo Capovilla, frontman del Teatro degli Orrori, all'esordio solista; Il Pan Del Diavolo, atomico duo folk-blues palermitano; Ghemon, rapper e soulman con la produzione di Tommaso Colliva; Il Triangolo, giovane e talentuoso trio di Varese; Lo Stato Sociale, fenomeno bolognese fra elettronica e parole.



Speciali saranno i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti, vent'anni di carriera per loro e già headliner del primo "Mi Ami"; Le Luci della Centrale Elettrica, poeta di questa generazione; Brunori SAS, cantautore vincitore dei botteghini di ogni piazza; The Zen Circus, i working class heroes italiani; Fast Animals And Slow Kids, votati dagli utenti Rockit come miglior band dell'anno. Porteranno contemporaneità e freschezza artisti come Nitro, giovanissimo e talentuosissimo rapper di stanza a Milano, ma anche il veterano Dj Gruff, che con "SXM" dei Sangue Misto (che quest'anno compie vent'anni) cambiò il rap in Italia. L'elettronica dei Clap Rules feat. René Love di Pescara, la chill wave di Go Dugong, la classe di GodBlessComputers e Yakamoto Kotzuga faranno il resto.



Ma non ci sarà solo musica. Spazio anche ad alcuni grandi nomi della scena contemporanea dell'arte/fumetto/illustrazione: Gianluca Folì, Jacopo Rosati, Virginia Mori, Anna Deflorian, Roberta Zeta, Roberto La Forgia, Alessandro Baronciani, Davide Toffolo, Francesca Capellini e Marco Mazzoni. E non mancherà la consueta area expo-market destinata ai makers alle etichette e alle autoproduzioni di qualsiasi genere a cura di Meet2biz.



Il programma completo del festival è sul sito ufficiale