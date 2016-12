Loretta Goggi: "Non sono stata pagata per aver recitato in Gypsy"

10:55 - Al Teatro Manzoni di Milano si è svolto il Gala di Premiazione del Musical! Award per premiare i protagonisti delle due scorse stagioni. A condurre la serata Paolo Limiti con Justine Mattera. Loretta Goggi è stata premiata come Miglior Attrice per "Gypsy" ma denuncia: "Questo premio mi gratifica ancora di più proprio perché mi ripaga del fatto che non sono ancora stata saldata".

A queste parole decine di persone in sala si sono alzate in piedi per applaudire: “Anche noi dobbiamo essere pagati, il produttore è lo stesso”, denunciano alcuni artisti del vecchio cast di "Priscilla, la regina del deserto" che ha conquistato ben cinque statuette su dieci categorie: Miglior Attore (Simone Leonardi), Miglior Spettacolo, Miglior Regia, Migliori Costumi, Migliori Coreografie e Migliori Scenografie.



Giulia Ottonello e Mauro Simone sono invece i vincitori per le categorie Miglior Attrice Non Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista, ovvero rispettivamente Elizabeth ed Igor nel "Frankenstein Junior" di Saverio Marconi, dal quale è stata tratta l’esibizione "Puttin’ On The Ritz" che ha visto in scena Giampiero Ingrassia, Altea Russo, Mauro Simone, Fabrizio Corucci e Giulia Ottonello. Premiato invece come Miglior Spettacolo Off, "Ciao amore ciao", di Piero Di Blasio, con Luca Notari e Stefania Fratepietro. Premio Speciale alla carriera “Wanda Osiris” è andato agli artisti milanesi Enrico Dalceri e Antonio Provasio, storici protagonisti del gruppo vernacolare I Legnanesi.



Sul palco si sono esibiti anche i giovani vincitori del Premio Etta Limiti Musical 2013, i quali hanno portato in scena brani tratti da famosi musical, compreso un medley delle canzoni Disney (Luigi Fiorenti, Giulia Gerola e Federica Basso) ed uno di "Grease" (Federica Campini e Lorenzo Di Girolamo). La vincitrice del premio rivolto ai giovani performer, Simona Di Stefano, si è invece esibita interpretando i"I Dreamed a Dream” tratto dal musical "I Miserabili". “Domani” tratto dal musical "Annie" è stata interpretata dalla 12enne Zoe Nochi accolta da standing ovation.



A concludere la serata all’insegna della commedia musicale firmata Garinei e Giovannini, l’intera compagnia di "Aggiungi un posto a tavola" diretta da Fabrizio Angelini che in questi mesi è in giro per i teatri italiani. Tra gli ospiti del Gala: Cristina Parodi, Domenico Dolce, Fioretta Mari, gli Onda d’Arte, Paolo Ruffini, Manuel Frattini, Vittorio Brumotti e Sandro Mayer.