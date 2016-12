Lorenzo Crespi lancia l'allarme: "Sono malato"

12:41 - Lorenzo Crespi lancia l'allarme su Twitter: "Ennesima infezione polmonare, non dormo e non mangio da tre giorni, nessuno mi aiuta". L'attore posta anche la foto di una tac del 2010 e chiede ai follower competenti di aiutarlo a "leggerla". Lancia accuse ai medici che non vogliono andare a casa a visitarlo, ma rifiuta il ricovero in ospedale. E la Rete si mobilita per sostenerlo, con tantissimo affetto, quello di cui forse l'attore ha più bisogno.

Un tweet dietro l'altro, in cui Crespi spiega la sua situazione: "Non oso neanche immaginare come stanno i miei polmoni oggi..visto che qui non sanno leggere una tac..fatelo voi..o chi di dovere". E ancora: "Mai avrei voluto farlo. Ma voglio ancora vivere, Tornare sul set anche per l'ultima volta". Poi alza il dito contro la sanità locale, a Messina, dove vive: "Nessun medico si fa ancora vivo a casa mia, sono tre giorni che urlo di venire, niente, non so neanche quanti farmaci devo prendere". I fan cercano di aiutarlo, lo invitano a presentarsi in ospedale, ma lui replica: "Al pronto soccorso a Messina? Non hai idea di quello che dici.. Preferirei morire lentamente nel mio letto..sono bestie". Insomma, Lorenzo si sente solo.



Dopo l'abbandono e le polemiche a "Ballando con le stelle" e Milly Cralucci, il presunto flirt con Antonella Clerici svelato proprio sui social network, Lorenzo sta affrontando un momento difficile. Lontano dal set e dal mondo dello spettacolo, progetta di scrivere un libro in cui si toglierà qualche sassolino dalle scarpe, e magari racconterà di quella liaison anche con Romina Power sul set di "Sandokan", passione rivelata dalla stessa cantante nel 1996, quando raccontò di aver tradito Al Bano con Crespi.