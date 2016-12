Ivana Spagna: "Torno alla dance"

11:20 - Ivana Spagna torna alla dance dopo vent'anni e con un nuovo progetto. La cantante presenta il video "The Magic Of Love", firmato da ThisGasThing, e si candida già a tormentone estivo. "Ho rimesso insieme il team dei miei successi internazionali ed è stato bellissimo ed entusiasmante tornare in studio insieme", spiega la cantante.

"Perché, da quando avevo iniziato a cantare in italiano, - continua - le nostre strade si erano divise, ognuno con i propri progetti, con le proprie produzioni. E' stato veramente emozionante e, da questa reunion, è nata The Magic Of Love. Più passano gli anni e più mi rendo conto che la vita trascorre troppo in fretta e resta sempre meno tempo a disposizione, per le mille cose che vorrei ancora fare. Sono ancora tante ma, una di queste, era tornare a cantare un brano dance in inglese".