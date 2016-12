Incredibile ai Billboard Awards: Michael Jackson rivive grazie al suo ologramma

13:34 - Michael Jackson è tornato in vita per una notte, in occasione dei Billboard Awards 2014. Il Re del Pop si è infatti "esibito" sul palco grazie ad un ologramma sulle note di "Slave to the Rhythm", tratto dal suo ultimo album postumo "XScape". Intorno a lui alcuni ballerini, perfettamente sincronizzati con i suoi movimenti. Una performance surreale, che ha diviso gli ammiratori di Jacko tra chi l'ha giudicata di cattivo gusto e chi ha apprezzato.

Lo show di Michael Jackson è il risultato di quasi un anno di preparazione e prove. "Ne abbiamo parlato negli ultimi cinque mesi mentre ci stavamo ancora lavorando - ha dichiarato il direttore e produttore dei Billboard Larry Klein - E' stato strano discutere di qualcosa che ancora non esisteva".



A scagliarsi contro la scelta di riportare in vita Jacko Hologram USA Inc e Musion Das Hologram, che dal 2012 detengono il brevetto di questa tecnologia. Le due aziende avevano cercato di fermare la performance portando la questione in tribunale, ma il 16 maggio un tribunale federale ha dato ragione ai Billboard. "La decisione della corte non mi sorprende - ha commentato Howard Weitzman, avvocato che si occupa dell'eredità di Jackson - La richiesta di fermare questo straordinario evento era ridicola".

Justin Timberlake è stato il pigliatutto della serata. Il cantante, che non era presente e ha ricevuto i premi tramite un collegamento via satellite, è risultato migliore artista, migliore artista maschile, Top Billboard 200 artist, migliore artista R&B e Top radio songs artist. Il suo album "The 20/20 Experience" ha ottenuto le statuette di Top Billboard 200 e top R&B album.



Ad illuminare il red carpet dei Billboard le bellezze della musica americana come la rapper Nicki Minaj, che ha giocato con gli intrecci, Jennifer Lopez splendida in un abito rosso fuoco e Shakira che ha puntato tutto sul vedo-non vedo.