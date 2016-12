I "Suoni delle Dolomiti": un festival speciale fra trekking e ottima musica

11:01 - Appuntamento speciale per gli amanti del trekking. Dal 28 di giugno tornano i " Suoni delle Dolomiti ", un'occasione per assistere a concerti dal vivo nei luoghi più suggestivi delle montagne trentine. Per circa due mesi, ogni estate, appassionati di alpinismo e di buona musica si danno appuntamento insieme ad artisti di fama internazionale per raggiungere vette incontaminate dove hanno luogo i concerti. Quest'anno poi, in occasione del 20° anniversario della manifestazione, è previsto un programma particolarmente ricco, a cominciare dal violoncellista Mario Brunello che domenica 29 suonerà nel rifugio delle Dolomiti di Brenta.

"La musica come linguaggio universale, la montagna come spazio di libertà" è questo lo spirito della manifestazione che è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del genere. Musica classica, jazz, ma anche generi più "commerciali" e canzoni d'autore risuoneranno nelle cornici montane per spronare ancora una volta il pubblico alla riscoperta dei luoghi e al turismo consapevole. Fra le novità di quest'anno quattro "ciclomusicisti" Daniele di Bonaventura (bandoneon), Elias Nardi (oud), Carlo La Manna (basso) e Corrado Bungaro (nikelharpa, violino) pedaleranno in un tour di 120 km. Gli artisti suoneranno prima della partenza, lungo le soste e all'arrivo proponendo un repertorio corale che insieme al pubblico comporrà un'opera collettiva.



