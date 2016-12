24 giugno 2014 Gianluca Grignani: "Non voglio essere un fenomeno e non sono un bluff" Torna dopo tre anni e presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video Tweet google 0 Invia ad un amico

08:59 - Gianluca Grignani a tre anni dall'ultimo album "Natura Umana" torna con il nuovo singolo "Non voglio essere un fenomeno", che fa da apripista al prossimo progetto discografico "A volte esagero" in uscita il 9 settembre. Il brano è una fotografia del momento in cui viviamo oggi tra aspetto sociale e showbusiness. In anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video. Il cantautore parteciperà al Coca-Cola Summer Festival, in onda da luglio su Canale 5.

Il testo è semplice e diretto e Gianluca canta: "Io nella vita ho qualcosa da dire/ io nella vita non sono un bluff/ tu prendi il diavolo per la coda/ ma esser famosi è già fuori moda per me/ e non c'è più niente da dire/ e non c'è più niente da capire perché quando l'ostacolo è solo un nuovo gioco politico tutta la gente va in panico ed io mi agito e non mi va di essere normale".



Il nuovo singolo è stato prodotto con Adriano Pennino e ha visto la partecipazione alle chitarre di Michael Thompson. Il video è diretto da Gaetano Morbioli ed è stato girato a Verona. "Il disco è pronto, - anticipa Gianluca - c'ho messo tutto me stesso, e me lo sento 'addosso' come non mai". Un nuovo progetto discografico a cui Grignani ha dedicato tanto tempo curando ogni dettaglio, dalla composizione alla produzione.