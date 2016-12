George Clooney "vinto" da una mamma single

18:53 - Dieci dollari e un colpo di fortuna. Tanto è bastato a Jane Allen, mamma single e personal trainer, per aggiudicarsi un appuntamento con George Clooney. Lei, che non usciva con un uomo dal 2010, ha vinto alla lotteria una serata sul red carpet con il suo attore preferito che si è dimostrato ben contento di portarla con sé alla premiere del suo nuovo film, "The Monument Men".

Insieme a lei la figlia di otto anni con la quale pare che George sia stato molto premuroso, "Sarà un bravissimo papà", ha dichiarato Jane. Prima dell'appuntamento la Allen si è goduta una giornata di "coccole" alla ricerca dell'abito giusto e, in seguito, trucco e parrucco. Ad insegnarle a camminare sul tappeto rosso è stato proprio George che le ha preparate anche al pubblico:"Quando scenderemo dalla limousine ci sarà un sacco di gente a scattare foto. E strilleranno come matti... Non preoccupatevi, è tutto normale".Un'emozione unica vinta grazie ad una lotteria di beneficenza indetta dal sito Omaze.com a favore del progetto "Satellite Sentinel Project for Sudan" di cui l'attore è portavoce.