Emma Marrone, intimità in... "Eurovision"

08:00 - Emma Marrone era talmente presa dalla carica rock, durante prove dell'Eurovision Song Contest a Copenaghen, che ha mostrato le sue mutandine. Vestita da dea greca la cantante si è scatenata sulle note del brano in gara "La mia città", ma durante la performance il vestitino è salito un po' troppo svelando gli slip color oro, immortalati dai fotografi sotto il palco. Insomma Emma ha già conquistato gli europei con la sua sensualità.

Manca ormai poco alla finale dell'Eurovision Song Contest 2014, in programma sabato 10 maggio alla B&W Hallerne di Copenhagen. La Marrone gareggia per l'Italia con il brano "La mia città", che sarà in rotazione radiofonica dal 9 maggio.



"Sono emozionata, molto emozionata e per certi versi anche un po' agitata - racconta la cantante – Sono arrivata qui con uno spirito positivo e se devo esser sincera non nego di aver voglia di portarlo a casa questo premio, bisogna sempre crederci! Questa è una competizione importantissima e scontrarsi con artisti di altre nazionalità sarà un’occasione per crescere ancora... mi vengono i brividi quando penso che mi guarderanno da così tanti paesi". Di certo i brividi (caldi) li ha già fatti venire ai fortunati maschietti e paparazzi che erano sotto il palco durante la sua esibizione.