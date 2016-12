Elton John: nozze gay, Gesù direbbe sì "Castità dei preti? Una cosa stupida"

19:15 - "Se Gesù Cristo fosse vivo sarebbe a favore dei matrimoni omosessuali". Parola di Elton John, secondo il quale le regole che vietano le nozze gay nel clero anglicano e chiedono la castità a quello cattolico sono "cose vecchie e stupide". "Gesù era tutto amore, compassione e perdono - dice il cantante britannico - e cercava di tenere unite le persone. Questo è quello che anche la Chiesa dovrebbe fare".

Nell'intervista concessa a Sky News, l'artista esprime poi grande ammirazione per il "meraviglioso" Papa Francesco. Secondo lui il Pontefice "sta riconducendo tutto all'umiltà della fede", "all'amore e alla capacità di coinvolgere". Elton John ha rivelato inoltre che prevede di sposarsi il prossimo anno con il suo compagno David Furnish in una cerimonia molto intima. Quando i due si unirono civilmente, invitarono 650 persone.



Ha poi detto che conta di incontrare il prossimo novembre durante una visita in Russia il presidente Vladimir Putin, noto per le sue posizioni contro gli omosessuali. "Non va bene alzare un muro e dire non parlo a quella gente, l'unico modo di risolvere le cose è parlarne". All'inizio dell'anno Elton John aveva scritto al capo del Cremlino offrendosi di presentargli i membri della comunità gay russa "che meritano di essere trattati nel loro Paese con rispetto".



Non è la prima volta che la superstar britannica evoca Gesù nella sua pluridecennale campagna per i diritti degli omosessuali. Nel 2010 scatenò notevoli polemiche dichiarando a una rivista: "Penso che Gesù fosse un compassionevole, super-intelligente gay che capiva i problemi degli esseri umani".