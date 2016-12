"Ghostbusters", per il reboot gli acchiappafantasmi saranno donne

12:03 - C'è grande confusione nel mondo degli acchiappafantasmi. Il tanto atteso terzo episodio di "Ghostbusters" sarebbe infatti finalmente sul punto di essere messo in cantiere ma non è ancora certo se si tratterà di un sequel o di un reboot. In ogni caso pare che la regia sarà affidata a Paul Feig e che, in ogni modo, in questo nuovo film il gruppo di acchiappafantasmi sarà composto da donne.

Quella del terzo film della serie di "Ghostbusters" è una vicenda che si trascina da anni in modo difficoltoso. Del gruppo storico Dan Aykroyd è sempre sembrato quello più convinto, mentre Bill Murray si è tirato fuori sin dal primo momento. Il regista originale Ivan Reitman aveva accettato di tornare dietro la macchina da presa ma dopo la morte di Harold Ramis ha abbandonato anche lui il tavolo da gioco.



Ora la Sony Pictures, che detiene i diritti del marchio, avrebbe deciso di affidare il lavoro a Paul Feig, noto soprattutto per le sue commedie dal taglio rosa, come "Bridesmaid". Secondo la bibbia dello spettacolo, "Variety", gli sarebbe stato affidato il compito di un vero reboot, ovvero far ripartire da zero la saga, con nuove basi, come per esempio il fatto che gli acchiappafantasmi diventerebbero "le" acchiappafantasmi.



Secondo invece le anticipazioni di "Hollywood Reporter" Feig sarebbe sì il regista incaricato ma per un normale sequel, che non è chiaro se prevederebbe il passaggio al femminile del gruppo di cacciatori di ectoplasmi. In ogni modo la situazione, per quanto ancora piuttosto confusa, pare sul punto di sbloccarsi. In un modo o nell'altro "Ghostubsters" tornerà sul grande schermo. Che poi è quello che i fan si aspettano.