14:10 - In un mondo perfetto, oggi John Lennon avrebbe compiuto 73 anni. Ma in un mondo in cui immaginare “che non esistano nazioni”, che non ci sia “nulla per cui uccidere o morire, nessuna religione” e che “ tutti vivano la loro vita in pace” è solo roba da sognatori, l’8 dicembre 1980, davanti al Dakota Building, Walter Chapman sparò i quattro colpi di pistola che cambiarono la storia della musica, al grido di “Ehi, Mr. Lennon, sta per entrare nella storia!”. Il più grande sognatore della sua generazione morì così, a 40 anni. Su tante cose Chapman si sbagliava, ma in particolare su una: nella storia John ci era già entrato.

John Winston Lennon è stato cantautore, polistrumentista, poeta, attore, pittore, attivista per i diritti umani ma, soprattutto, mito. Un mito della cultura pop destinato a non esaurirsi mai. Ed è per questo che, a distanza di 33 anni da quel giorno che nessuno può dimenticare, oggi in tutto il mondo ci saranno eventi in memoria dell’ex Beatle che “aveva il cuore più grande di tutti ed era il più svelto. Era dentro e fuori”, per dirla con Ringo Starr, “mentre noi stavamo ancora entrando, lui era già fuori e proseguiva”.



Anche quest’anno, come ogni anno, Yoko Ono accenderà la luce della Imagine Peace Tower, il monumento creato dalla stessa Ono in Islanda, alla base della quale la parola Peace è scolpita in 24 lingue diverse, e i cui raggi luminosi, se il tempo è sereno, possono risplendere fino a 4 km di quota.



A Hollywood, alle 18 (ora ocale), davanti alla stella di Lennon nella Walk of Fame, si riuniranno tutti i fan per cantare la canzone Birthday e augurare buon compleanno non solo a John ma anche al figlio Sean (nato lo stesso giorno, 38 anni fa). Dopo il taglio della torta di compleanno, da parte di Chris Carter (speaker della trasmissione radiofonica Breakfast with the Beatles) la cerimonia si concluderà cantando Imagine e Give peace a chance.



Senza dover volare negli States, a Bologna, alle 18, Artelibro - Festival del Libro d’Arte, in collaborazione con ONO Arte Contemporanea presenterà “Happy Birthday John”, per celebrare il Lennon scrittore e pittore. Fino al 20 ottobre, inoltre, Il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna ospiterà la mostra "Literary Lennon", mentre nella biblioteca civica di Modena si terrà la mostra “All you need is Love”.



Ma per ricordare John Lennon può bastare anche un iPhone: chi vuole potrà “partecipare” ai festeggiamento che si terranno all’Enoch’s Irish Pub & Café in Louisiana, sede dell’Annual John Lennon Birthday Party (la più longeva festa di compleanno in onore dell’artista). Basterà scaricare l’app FaceTime per unirsi al coro che canterà l’Happy Birthday.