"Star Wars - Il risveglio della forza", biglietti a 10mila dollari su eBay

La febbre per il nuovo episodio di " Star Wars ", " Il risveglio della forza ", è decisamente alta. Al punto che su eBay si è già scatenata l'asta per accaparrarsi i biglietti per la prima. E se in alcuni casi i prezzi si aggirano sui 100 dollari, c'è qualcuno che ha messo in vendita i biglietti a partire da... 10mila dollari ! Non c'è dubbio, per una spesa del genere ci vuole davvero una bella forza...

La data è quella del 18 dicembre, giorno di uscita del film (anche se in Italia uscirà il 16). Ma in realtà i biglietti più ambiti per il pubblico statunitense sono quelli per le anteprime del 17. E così tra quelli che sono riusciti ad accaparrarsi gli ambiti posti, qualcuno ha iniziato il conto alla rovescia per la serata, qualcun altro invece ha deciso di rimpinguare il proprio conto in banca mettendo i tagliandi all'asta online.



I biglietti da record sono per una proiezione al Regal Cinema di Brandywine, nel Dalaware, ma sono molti i venditori che stanno mettendo in vendita biglietti per centinaia di dollari o sterline (perché il fenomeno riguarda anche il Regno Unito).