"Per fortuna", Michele Cortese canta l'amore "urlato e trovato"

A febbraio sarà l'unico europeo in gara al Festival-evento di Viña del Mar in Cile, intanto Michele Cortese lancia in anteprima a Tgcom24 il brano "Per fortuna" che porterà alla kermesse. L'altra voce solista degli Aram Quartet ai tempi della vittoria del primo "X Factor" è al secondo album da solista. La canzone è stata scritta e prodotta da Franco Simone: "Racconta il miracolo dell'amore sussurrato, urlato, cercato, trovato, scolorito... ".

Il brano "Per fortuna" è diventato un videoclip realizzato dal regista Federico Mudoni nel Salento, nel suggestivo centro storico di Lecce. La collaborazione tra Michele Cortese e Franco Simone non si riduce al solo Festival cileno. I due artisti collaborano da vari anni. Dopo un primo duetto con la canzone "Riflesso", la cui versione in spagnolo ha creato grande interesse oltreoceano, hanno realizzato l'opera rock sinfonica "Stabat Mater" in cui, oltre allo stesso Franco, sono protagonisti il tenore italo-inglese Gianluca Paganelli e Cortese. L'opera sarà presto presentata nei teatri e nelle cattedrali.