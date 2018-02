"La Passione di Cristo", sequel confermato: Jim Caviezel sarà ancora protagonista

Jim Caviezel , in un'intervista ad Usa Today, ha ammesso l'esistenza di un sequel che lo stesso Gibson aveva velatamente anticipato solo un paio d'anni fa. Pochissimo si sa a proposito del film che dovrebbe uscire nel 2019 e che tenterà di replicare un successo che almeno in termini di incassi è stato strabiliante: 370 milioni di dollari incassati solo negli Stati Uniti, quasi 20 in Italia.

Dal successo alle polemiche. Il film era finito nell'occhio del ciclone a causa di scene particolarmente violente e giudicate antisemite. Ma nonostante ciò la creatura cinematografica di Mel Gibson ha comunque impressionato per la complessità della realizzazione. Basti pensare ad esempio al budget, 30 milioni di dollari, o ai particolari effetti speciali come la ricostruzione robotica apparsa nella maggior parte delle scene in cui protagonista era il Cristo morente sulla croce. O ai dialoghi, interamente in latino ed aramaico per rendere quanto più realistica possibile la realizzazione scenica. Caviezel, profondamente credente, era seguito sul set da un sacerdote e recitava il rosario tra una pausa ed un'altra sul set per entrare in empatia col personaggio portato in scena. Di certo una pellicola che ha lasciato un segno: ora il sequel, ancora prima di arrivare nelle sale, promette senza mezzi termini di stupire di più.