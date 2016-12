"Jason Bourne" sorprende tutti, Matt Damon sbanca al botteghino Usa

Negli Stati Uniti ha fatto centro il ritorno in sala dell'ultimo capitolo della saga con l'agente segreto interpretato da Matt Damon e basato su personaggi creati da Robert Ludlum. "Jason Bourne" , eseguendo previsioni ben al di sopra di quanto gli Studios si aspettavano, ha debuttato nel weekend con un incasso di 60 milioni di dollari battendo addirittura "Star Trek Beyond" , terza avventura reboot. Il film arriverà da noi dal 1 settembre.

"Jason Bourne" ha segnato il secondo miglior debutto nel franchise dopo "The Bourne Ultimatum - il ritorno dello sciacallo", che nel 2007 aprì con 69,2 milioni. "Non potremmo essere più soddisfatti di questo risultato" ha dichiarato Nick Carpou, presidente della distribuzione Universal. "In molti desideravano vedere Matt Damon diretto ancora una volta da Paul Greengrass per ridar vita alla stimolante collaborazione che ha reso grande il Bourne franchise e il pubblico è rimasto soddisfatto".

Il film vede Alicia Vikander come protagonista femminile e un cast che comprende Vincent Cassel e Tommy Lee Jones.