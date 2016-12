14 gennaio 2015 "Asterix e il Regno degli dei", nuove prove per i Galli più famosi della storia In anteprima a Tgcom24 alcune scene del film d'animazione in uscita nelle sale italiane il 15 gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:17 - Asterix e Obelix tornano al cinema. I Galli più famosi del mondo tornano sul grande schermo il 15 gennaio con un nuovo film d'animazione: Asterix e il Regno degli dei, trasposizione cinematografica della diciassettesima storia della serie a fumetti creata da René Goscinny e disegnata da Albert Uderzo. In esclusiva a Tgcom24 il trailer del film.

Nel nuovo episodio della saga animata ambientata nel 50 a.C., Giulio Cesare escogiterà un piano per fiaccare la resistenza degli irriducibili Galli armoricani. Se l'esercito non è riuscito a conquistare i barbari, sarà Roma e la sua civiltà a farlo. Su questa convinzione del condottiero sarà imbastita la nuova strategia degli invasori che li vedrà costruire intorno al villaggio di Asterix una sorta di resort per nobili romani, il "Regno degli dei" appunto. I romani semineranno alle porte del villaggio gallico una Bengodi fatta di sesterzi, lusso e vita agiata, ma Asterix e Obelix faranno di tutto per impedire che il piano di Cesare funzioni.



Nato nel 1959 dalla matita di Albert Uderzo che lo creò per la rivista Pilote, Asterix è diventato uno dei simboli della Francia nel mondo. L'episodio a fumetti Asterix e il Regno degli dei, uscito nel 1971, ha venduto oltre un milione di copie e il piccolo guerriero gallico resiste alla prova del tempo.