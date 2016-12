foto Ufficio stampa Correlati Le foto del red carpet

- Non c'è solo la musica in questi giorni, ma anche il cinema di qualità. Aspettando gli Oscar, la vecchia Europa si dedica al cinema d'autore con il "Berlin International Film Festival", o "Berlinale", arrivato alla sua 62 edizione. Tante le star internazionali intervenute a questo Festival, uno dei più importanti al mondo. Incominciamo da Meryl Streep, l'attrice leggendaria non solo per le sue interpretazioni, ma anche per il suo personalissimo record di candidature all'Oscar ( ben 17 volte, compresa quella attuale per "The Iron Lady"). Lei, a Berlino ci è venuta per ritirare l'Orso d'Oro alla carriera, e ha scelto di indossare un completo pantalone con una blusa in tulle grigia, preziosissima con quelle ampie maniche ricamate con cristalli, di Alberta Ferretti. Sobria ed elegante, Meryl si distingue sempre per il suo stile semplice e molto consapevole. Un pò come la coppia Christian e Sibi Bale, che, alla presentazione del film "The flowers of war" si sono presentati con abiti semplici e dalla linee pulite, assolutamente glamour di Gucci. Per lui un total grey: un completo "Signoria" grigio si abbina ad una camicia più chiara e ad una cravatta più scura. Un look assolutamente chic, elegante e semplice. Sempre Gucci ha scelto Kasia Smutniak sul red carpet del film "Diaz", il docu-film italiano sul G8 di Genova. Un semplice abito kimono nero con un profondo scollo a V e impreziosito da un'importante cintura dorata dal sapore un pò retrò, rende Kasia sempre bellissima. Ultimo super vip che vi proponiamo è Keanu Reeves, l'indimenticabile Neo di Matrix, lui ha Berlino ci è venuto per "Side by side", un documentario sul cinema (il passaggio dalle tecnologie tradizionali al digitale) di cui è produttore. Splendido come al solito, Keanu ha scelto di indossare un completo classico, dalle linee sartoriali di Giorgio Armani. E adesso aspettiamo la fine del Festival per scoprire chi vincerà la preziosa statuetta, per quanto riguarda lo stile, noi le idee ce le abbiamo molto chiare. "And the winner is...." A voi l'ardua sentenza!