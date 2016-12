"Andiamo a comandare", il tormentone viene dalla Rete: la hit di Fabio Rovazzi conquista il web

Il segreto del successo? Non sa spiegarselo neanche lui. Fabio Rovazzi , 22 anni, milanese, ha collezionato oltre 32 milioni di visualizzazioni su YouTube con il suo tormentone "Andiamo a comandare" . Un autentico fenomeno della Rete, che a forza di clic è entrato di diritto nella storia della canzone super popolare, conquistando per la prima volta in Italia il Disco d'oro soltanto grazie allo streaming. Professione youtuber, videomaker e autore tv, Fabio non si è montato affatto la testa: dice di non saper cantare e si definisce semplicemente un "comico musicale" .

"Non so se sono pazzo o sono un genio", recita la sua cliccatissima hit: una sorta di manifesto del suo successo, mix di follia ironica e creatività 2.0. Nato come videomaker, Rovazzi lancia un messaggio ai giovanissimi: "Non serve bere o farsi le canne per essere fighi". "Volevo ringraziarvi di cuore perché sinceramente non mi aspettavo che la canzone andasse così tanto e ho visto che vi è piaciuta un sacco", ha detto in un video pubblicato per i suoi fan.



Espressione convinta e tanta ironia sono le "armi letali" di Fabio, al punto che persino due grandi nomi del rap come Fedez e J-Ax hanno voluto collaborare con lui prendendo parte al video della hit. Ma "Andiamo a comandare" fa impazzire il web grazie anche alla sua coreografia, una mossa a dir poco travolgente che è diventata virale in brevissimo tempo. Insomma, il tormentone dell'estate 2016 è servito, con lo zampino della Rete e, ovviamente, nell'attesa del prossimo comandante.