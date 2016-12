8 maggio 2014 Luca e Paolo conduttori di RadioItaliaLive Il Concerto Per il secondo anno consecutivo saranno i padroni di casa dell'evento live di Radio Italia di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:08 - È stata annunciata pochi minuti fa in diretta su Radio Italia la conduzione di “RadioItaliaLive – Il Concerto”: per il secondo anno consecutivo i padroni di casa saranno LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU.



Intervistati da Paola Gallo, in diretta contemporanea su Radio Italia e Radio Italia Tv, Luca e Paolo hanno dichiarato: “E' la prima volta che riusciamo a fare anche la seconda!”



“RadioItaliaLive – Il Concerto”, grazie alla conduzione affidata all’ironia di due tra i più interessanti artisti del panorama teatrale e televisivo italiano e ad un cast davvero stellare, si preannuncia come uno degli eventi più originali e irripetibili del 2014. La terza edizione dell'originale ed unica serata live, organizzata, prodotta e offerta gratuitamente a tutti da Radio Italia, è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Milano all’interno del programma “Expo in città 2014” e si svolgerà nella prestigiosa cornice di Piazza Duomo a Milano, domenica 1 giugno.



A partire dalle ore 19:00 andrà in scena HIP HOP RADIO ITALIA, un esclusivo spazio dedicato alla musica hip hop che vedrà coinvolti alcuni dei più talentuosi rapper italiani: CLUB DOGO, FEDEZ, ROCCO HUNT, EMIS KILLA, MONDO MARCIO si alterneranno in una straordinaria session presentata, e non solo, da J-AX. A partire dalle 20.00, sul palco si alterneranno grandissimi interpreti e autori della musica italiana: BIAGIO ANTONACCI, CLAUDIO BAGLIONI, EDOARDO BENNATO, ALEX BRITTI, ELISA, EMMA, GIORGIA, NEGRAMARO e LAURA PAUSINI. Gli artisti saranno accompagnati dalla “Sanremo Festival Orchestra”, l'orchestra che da anni accompagna i cantanti in gara a Sanremo, diretta dal M° Bruno Santori.



