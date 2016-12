RIPARTE IL BA FILM FESTIVAL

È stata presentata ieri, a Milano, la XIV edizione del Busto Arsizio Film Festival , che si terrà dal 12 al 19 Marzo e, che avrà uno sguardo rivolto al cinema italiano.



In questa edizione, il Made in Italy sarà il cuore del Festival mentre l'iniziativa "Cittadini A regola d'arte" rappresenta l'anima più sociale della manifestazione cinematografica. I ragazzi del progetto A Regola d'arte di Mediafriends, quelli che fanno musica e rugby insieme, diventeranno dei veri protagonisti . L'entusiasmo non ci manca !



All'interno del Festival, Mercoledì 16 Marzo alle 17.30 è in programma un convegno dal titolo “Cittadini a Regola d'arte”, organizzato dal BA Film Festival in collaborazione con Mediafriends dove si parlerà delle periferie delle città italiane. Tra i relatori dell'incontro ci sarà Don Gino Rigoldi , fondatore del centro il Barrio's, uno dei più attivi centri di aggregazione giovanile a Milano e dove il progetto A Regola D'arte è nato nel 2014.



Nell'ambito del convegno verrà presentato in anteprima il cortometraggio intitolato “Rugby a Regola d'arte” di Andrea W. Castellanza , prodotto dall'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.



“Rugby a Regola d'arte” è l'esperienza del progetto A Regola d'arte di Mediafriends Onlus in collaborazione con l' AS Rugby Milano raccontata attraverso la viva voce dei piccoli protagonisti, che trovano nell'attività sportiva svolta, attraverso rispetto, disciplina e divertimento una possibilità di maturare la propria socialità, di ritrovarsi in gruppo e, come obiettivo finale, di diventare dei giovani cittadini migliori del proprio quartiere della propria città .



Vi aspettiamo numerosi al B.A Film Festival Busto Arsizio.



Per maggiore info vai sul sito www.baff.it