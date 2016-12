13 anni di attività

Mediafriends, la onlus fondata nel 2003, rappresenta l’espressione concreta di come Mediaset intenda la Responsabilità Sociale di Impresa. A Mediafriends spetta il compito di individuare e promuovere occasioni di incontro tra il mondo delle imprese e il terzo settore, al fine di favorire la reciproca crescita e il benessere collettivo.



Nel corso degli anni Mediafriends ha promosso numerosi eventi, televisivi e non, finalizzati alla raccolta di fondi per finanziare i progetti di associazioni non profit. Il più noto tra questi è la FABBRICA DEL SORRISO.

In tredici anni di attività sono stati raccolti e distribuiti più di 65 milioni di euro che hanno consentito a 150 associazioni di realizzare oltre 250 progetti di solidarietà in Italia e nel mondo.



Prosegue inoltre l’impegno di Mediafriends nel campo della COMUNICAZIONE SOCIALE, con la concessione a titolo gratuito di spazi per la trasmissione di spot sociali e la realizzazione di momenti dedicati a temi sociali all’interno dei palinsesti.



Nel 2014 è partito A REGOLA D’ARTE, il progetto ideato, promosso e finanziato da Mediafriends rivolto ai ragazzi italiani e stranieri che vivono situazioni di disagio nelle periferie delle città italiane e che mira a favorire l'integrazione e la crescita sociale attraverso la musica e il rugby .



Da ultimo, una parte rilevante dell’attività di Mediafriends è rivolta alla RENDICONTAZIONE cioè alla verifica, sul campo, del buon esito dei progetti finanziati. Mediafriends ha stretto una collaborazione con Anna e Fabio Stojan, due viaggiatori di professione che percorrono in moto il mondo hanno percorso in moto soffermandosi a visitare i progetti finanziati da Mediafriends nel corso degli anni.