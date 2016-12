Linkontro, l'apertura con Beppe Severgnini

foto Itaca Comunicazione Correlati Lo speciale 12:50 - Sarà Beppe Severgnini ad aprire l'edizione 2013 de Linkontro Nielsen, L'anteprima del convegno sarà centrata sul tema dell'Italia che vuole cambiare e il giornalista e scrittore guiderà una conversazione con alcuni protagonisti di storie di successo. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 31 maggio (h 9.00), dà il titolo all'edizione di quest'anno, Il valore del Noi. - Sarà Beppe Severgnini ad aprire l'edizione 2013 de Linkontro Nielsen, L'anteprima del convegno sarà centrata sul tema dell'Italia che vuole cambiare e il giornalista e scrittore guiderà una conversazione con alcuni protagonisti di storie di successo. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 31 maggio (h 9.00), dà il titolo all'edizione di quest'anno, Il valore del Noi.

Coesione e networking contro la crisi - Dopo l'apertura del professor Vincenzo Perrone (Università Bocconi di Milano), si tratterà di società ed economia con Giuseppe De Rita del Censis (L'Italia oltre la sopravvivenza è il titolo del suo intervento) e Francesco Daveri dell'Università di Parma (Risvegliare la crescita). Saranno poi Sami Kahale di Procter&Gamble (Insieme per attrarre investimenti) e Luca Colombo di Facebook (Better together... modelli emergenti) a lanciare le nuove sfide sul tema. La sessione sarà conclusa dalla presentazione dell'ultimo libro di Severgnini, Italiani di domani.



Mutazioni e novità nella comunicazione - Il nuovo paesaggio della comunicazione, in programma per il pomeriggio di venerdì 31 maggio (h 14.30), svilupperà il tema del cambiamento in atto nel settore con il contributo e le esperienze di alcuni protagonisti della business community, moderati dal giornalista Riccardo Luna: dopo l'introduzione di Luca Bordin, General Manager Media Sales&Solutions di Nielsen sull'evoluzione della comunicazione sul piano internazionale sarà la volta di Valerio Di Natale in rappresentanza di UPA con un intervento sugli scenari italiani.



Le sfide della crescita - Nella seconda parte Mauro Latini (Coop Italia), Giuliano Noci (Politecnico di Milano), Luigi Colombo (Publitalia '80) e Carlotta Ventura (Telecom Italia) si confronteranno su L'ingaggio del consumatore attraverso opzioni multiple. Sabato 1 giugno (h 9.00), la sessione Le sfide della crescita si vincono insieme chiuderà il Convegno della 29° edizione de Linkontro. Dopo l'apertura del professor Vincenzo Perrone, toccherà a Steve Hasker, President, Global Product Leadership di Nielsen, portare il suo contributo alla platea con un intervento dal titolo The Power of Consumer.



Chiude i lavori Gherardo Colombo - Al termine dell'intervento, la giornalista Maria Cristina Alfieri modererà la tavola rotonda Fare rete sul territorio tra i retailers Davide Cozzarolo (Sigma), Mario Gasbarrino (Unes), Maurizio Gattiglia (Agorà) e Romano Mion (Eurospin) che presenteranno le loro esperienze più innovative. Nella seconda parte della sessione, Antonio Galdo modererà il dibattito Per un futuro sostenibile e solidale, conversazione tra alcuni dei principali players dell'equo solidale, del profit e non profit italiano: Roberto Burdese (Slow Food), Andrea Giussani (Banco Alimentare), Vito Gulli (Generale Conserve). L'appuntamento finale è con Gherardo Colombo, ex magistrato e consigliere d'amministrazione Rai, che chiuderà il Convegno con un intervento dal titolo Regole ma in libertà. Per una società migliore, riflessioni sul valore della Costituzione italiana.