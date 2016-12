Linkontro 2013, non solo workshop e dibattiti

foto Itaca Comunicazione Correlati Lo speciale 12:15 - Ospiti d'eccezione, incontri, dibattiti e workshop da no perdere, ma non solo. A rendere Linkontro uno degli eventi più apprezzati da aziende ed esponenti del top management c'è anche un ricco calendario di attività collaterali, finalizzate a creare networking tra i partecipanti. Sport, wellness, living&lifestyle ed entertainment: momenti ogni anno diversi che spaziano a 360 gradi per una tre giorni ricca di emozioni. - Ospiti d'eccezione, incontri, dibattiti e workshop da no perdere, ma non solo. A rendere Linkontro uno degli eventi più apprezzati da aziende ed esponenti del top management c'è anche un ricco calendario di attività collaterali, finalizzate a creare networking tra i partecipanti.: momenti ogni anno diversi che spaziano a 360 gradi per una tre giorni ricca di emozioni.

Ci sono poi la Brand Experience, un vero e proprio percorso espositivo dei prodotti di punta delle aziende per esaltare l'impegno delle aziende nella competizione all'interno dei mercati, e la Retail in Motion, il luogo in cui ammirare i progetti che la moderna distribuzione sta realizzando per rendere sempre più accattivante la shopping experience. Un'applicazione mobile gratuita consentirà inoltre ai partecipanti di essere costantemente informati su tutte le attività in programma.