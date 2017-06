Ripasso per l’esame orale di Maturità: tutti i consigli per evitare la scena muta

Pianificare

Iniziate a prendere carta e penna e fate una piano di lavoro diviso per i giorni che vi restano: è bene dedicare un’attenzione maggiore a quelle in cui avete delle lacune più grandi. Inserite nella tabella delle pause che serviranno a staccare e memorizzare meglio. Nell'organizzazione dello studio dovete considerare che il vostro orale durerà circa 60 minuti divisi in tre momenti: l'esposizione della tesina, le domande libere dei commissari e la discussione delle vostre prove scritte.



Partite dalla tesina

Il lavoro finale, che sia una tesina o un percorso, sarà come un biglietto da visita e, proprio per questo motivo, dovete conoscerlo benissimo. Se non riuscite a finire la tesina, preparate un percorso. Questo vi aiuterà a focalizzarvi sugli argomenti sui quali incentrare la vostra esposizione. L’ideale sarebbe preparare una presentazione PowerPoint che vi aiuterà nel momento dell’orale tenendo vivo anche l’interesse della commissione.



Preparate un discorso

Preparate un discorso che illustri il lavoro finale e che non duri più di una ventina di minuti. Un tempo di esposizione maggiore porterà la commissione a interrompervi passando alla fase successiva dell’interrogazione.



Informarsi sulla commissione

Informatevi su quali materie insegnano i professori che compongono la commissione e su quali hanno l'abilitazione, poi focalizzate il vostro ripasso su quelle. Per conoscere quali sono queste materie, non occorre improvvisarsi detective: vi basterà andare sul sito del Miur.



Fare previsioni

Quando avete finito la tesina, provate a pensare quali domande potrebbero farvi i professori della commissione. Infatti, è proprio a partire dal vostro lavoro finale che la commissione solitamente si collega andando a farvi domande sugli argomenti vicini a quelli toccati da voi.



Controllare gli scritti

Un altro momento fondamentale del colloquio orale è proprio la discussione degli scritti. Infatti, arrivati a questo punto, i prof prendono in mano le vostre prove per discutere insieme a voi degli errori che avete fatto. Quindi, è bene non farsi trovare impreparati, ma sapere già quali sono stati i vostri errori spiegando ai prof perché siete inciampati. Farlo non sarà difficile: vi basterà confrontare il vostro operato con le soluzioni delle prove.