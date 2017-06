Maturità, il giorno del tema: ecco le tracce proposte dal ministero

Per gli studenti impegnati nella maturità è la giornata del tema di italiano. Per l'ambito artistico-letterario la traccia è "La natura tra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura", l'analisi del testo verte invece su "Versicoli quasi ecologici" di Giorgio Caproni. In ambito socio-economico il tema è su "Nuove tecnologie e lavoro", in ambito storico-politico "Disastri e ricostruzione". Per il tema storico il miracolo economico italiano.

Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 1 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 2 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 3 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 4 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 5 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano 6 di 6 Tgcom24 Tgcom24 Maturità 2017, ecco le tracce del tema di italiano leggi dopo slideshow ingrandisci

"Versicoli ecologici" di Giorgio Caproni - L'analisi del testo verte sulla lirici "Versicoli ecologici", tratta dalla raccolta "Res Amissa" di Giorgio Caproni. Uno degli aspetti della poetica dell'autore livornese riguarda l'equilibrio tra natura e uomo, stravolto e compromesso dal secondo. La specie umana è la sola in grado di costruire il proprio suicidio collettivo e, deturpando la natura, l'uomo distrugge se stesso in un atto presuntuoso e irresponsabile. Al contrario, la natura non ha bisogno dell'uomo per vivere.



"La natura tra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura" - Tra i documenti forniti agli studenti per scrivere il saggio breve di ambito artistico-letterario, figurano un estratto dall'opera di Giacomo Leopardi "Dialogo della Natura e di un Islandese" (da "Operette morali"), "Il lampo" di Giovanni Pascoli (da "Poesie") e "I limoni" di Eugenio Montale (da "Tutte le poesie").



"Nuove tecnologie e lavoro" - Per la traccia di tipo socio-economico, i maturandi hanno a disposizione diversi frammenti di articoli e approfondimenti tratti da giornali e riviste. Tra questi un articolo per "Panorama" intitolato "Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un'opportunità?". Lo scopo è quello di analizzare i fenomeni della digitalizzazione e dell'automazione in ambito lavorativo.



"Disastri e ricostruzione" - Il saggio di ambito storico-politico è dedicato ai temi dei disastri e della ricostruzione. Anche in questo caso ai maturandi sono stati forniti parti di articoli di giornale, in particolare sul tragico terremoto che ha colpito il Centro Italia, e un estratto de "Il Principe" di Niccolò Machiavelli.



"Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro" - Al tema dell'innovazione in ambito lavorativo, oltre che didattico e della ricerca scientifica, è dedicato anche il saggio di ambito tecnico-scientifico. All'interno dei testi proposti spiccano i temi della robotica applicata alle attività sociali ed educative, con particolare attenzione alle conseguenze sociali dell'automazione e alla "responsabilità civile delle macchine".



Traccia di argomento storico dedicata al miracolo italiano - Per la tipologia C della prova d'italiano, quella dedicata al tema di argomento storico, è stato scelto il fenomeno del cosiddetto "miracolo italiano". I maturandi sono chiamati ad analizzare i mutamenti sociali ed economici avvenuti in Italia tra i Cinquanta e i Sessanta, compresa l'ingente ondata di fuga migratoria. In "aiuto" agli studenti sono state proposte citazioni di grandi autori, da Bevilacqua e Ginsborg.



Tema di attualità dedicato al "progresso" - Il progresso è al centro del tema di attualità: la traccia parte da una citazione di Edoardo Boncinelli ("Per migliorarci serve una mutazione") e mira a indagare il rapporto tra il concetto di "progresso" e quello di "civiltà".