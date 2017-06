Le tracce secondo Roberto Saviano: dal concetto di "gabbia" al libero arbitrio

In occasione della prima prova di Maturità, sei stato scelto dai ragazzi come autore da proporre per l’analisi del testo di Italiano, secondo te perché?

Perché molti ragazzi hanno visto Gomorra - La serie e poi magari hanno letto Gomorra libro. Avranno visto in rete i miei interventi trasmessi in televisione, o forse mi hanno visto ad Amici, magari hanno letto qualche mio articolo o più verosimilmente qualche mio post (in genere sono davvero lunghi) e hanno pensato che forse valeva la pena affrontare qualcuno dei temi che propongo.



Cosa scriveresti in un tema su Saviano?

Ma i prof non danno sempre più di una traccia? Be’, sceglierei l’altra…



Secondo te, anche l’esame di Stato potrebbe essere un'occasione per proporre temi di attualità importanti e/o delicati? Assolutamente sì. Serve preparazione durante l’anno, dibattito e confronto, ma è un’occasione per capire cosa pensano i ragazzi e come reagiscono alle stimolazioni.