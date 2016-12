I Socrate di domani si sfidano a colpi di Filosofia

A Roma si sono tenute oggi 14 aprile le finali delle Olimpiadi di Filosofia: 88 studenti si sono sfidati per la conquista del podio. E non è stata una passeggiata: infatti hanno elaborato un vero e proprio saggio filosofico in italiano o in lingua straniera. Chissà se uno di loro sarà il prossimo autore da studiare a scuola! Lo scrive Skuola.net .

IN TANTISSIMI A PARTECIPARE - In tantissimi hanno partecipato Olimpiadi di Filosofia, quest’anno alla XXIV edizione. A concorrere ben 9.401 studenti, più del doppio rispetto ai 4.000 dell’edizione precedente (erano 2.000 nel 2014). Sono soprattutto i ragazzi del Sud ad amare la Filosofia, a quanto pare, visto che il numero di partecipanti da Puglia (1.248 studenti) e Campania (1.180). Tantissimi anche dal Lazio (1.162). Tra i filosofi in erba, anche 34 studenti delle scuole italiane all’estero (Brasile, Francia e Marocco), di cui 2 sono tra gli 88 finalisti.



LA GARA - La finale delle Olimpiadi di Filosofia si è svolta il 14 aprile dalle 9:00 alle 13:00 a Roma. Per arrivare fin qui, i finalisti hanno dovuto prima superare le gare individuali, riservate agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole superiori, articolate in due canali: il “canale A”, in lingua italiana, e il “canale B”, in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Gli 88 finalisti hanno dovuto superare le selezioni a livello di istituto e regionale. Per l’ultima prova verrà chiesta l’elaborazione del saggio filosofico in lingua italiana o in lingua straniera, a seconda del “canale” prescelto da ciascuno studente. I primi due classificati del canale in lingua straniera parteciperanno all’International Philosophy Olympiad (in Belgio, dal 12 al 15 maggio prossimi).



LA PREMIAZIONE - Venerdì, dalle ore 9.30, avverrà la premiazione dei vincitori. Alla cerimonia parteciperanno il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, e il professor Remo Bodei con una lectio magistralis dal titolo “I paradossi del tempo”. Le Olimpiadi di Filosofia da quest’anno si arricchiscono anche di una Summer School, una scuola estiva internazionale riservata ai docenti che avranno modo di approfondire i contenuti filosofici e le metodologie didattiche. Le lezioni si terranno a Castelsardo (Sassari), dal 19 al 21 luglio.