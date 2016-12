Giovani e lavoro: la laurea viene omessa nel curriculum

foto Ansa 15:57 - Il curriculum vitae è il biglietto da visita dei giovani che cercano lavoro dopo la laurea, e rimaneggiare il proprio curriculum vitae sta diventando una pratica sempre più comune, al punto che oggi i laureati presentano curriculum dal taglio diverso a seconda del profilo richiesto. La tendenza è quella di omettere i titoli dal curriculum per non rischiare di avere un profilo “troppo qualificato”. - Il curriculum vitae è il biglietto da visita dei giovani che cercano lavoro dopo la laurea, e rimaneggiare il proprio curriculum vitae sta diventando una pratica sempre più comune, al punto che oggi i laureati presentano curriculum dal taglio diverso a seconda del profilo richiesto. La tendenza è quella di omettere i titoli dal curriculum per non rischiare di avere un profilo “troppo qualificato”.

IL TITOLO CHE PENALIZZA Succede a chi è appena uscito dall’università, ma anche a chi ha ottenuto titoli post - laurea o ha affrontato l’esame di stato per la professione: non riuscire a trovare un lavoro perché troppo qualificato. Per le posizioni di alto profilo, infatti, sono gli anni di esperienza lavorativa, che spesso mancano a chi ha studiato, ad essere la condizione per l’assunzione, mentre per posizioni lavorative medie o basse gli studi appena affrontati possono rappresentare uno svantaggio ed è privilegiata la giovanissima età dei neo - diplomati.

TROPPE PRETESE? Il problema sono le prospettive e i costi. Le aziende, infatti, non considerano l’alta formazione come un valore aggiunto per quei profili per cui basterebbe un diploma, perché “ il datore di lavoro non investe su chi ha un titolo perché appena trova un posto più in sintonia con gli studi potrebbe mollare l’incarico o pretendere uno stipendio più alto”, dice Maurizio Crippa, dirigente della Cgil Nidil di Milano. Ecco il circolo vizioso che affligge i neo-laureati: servono esperienze lavorative, ma diventa sempre più difficile accumularle.

PERSONALITA' MULTIPLE La reazione più comune è quella di cambiare il proprio curriculum a seconda della posizione per la quale ci si candida. La tendenza tra i neo-laureati non è però di “gonfiare” il proprio curriculum, ma di omettere l'alta formazione: l’esigenza infatti è quella di poter cominciare dal basso per accumulare esperienza, o di guadagnarsi da vivere rinunciando a carriere altisonanti, con un po’ di rassegnazione.