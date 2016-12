La scuola cambia: eBook e pagelle elettroniche

- La scuola cambia look, e lo fa adeguandosi ai tempi che corrono, ovvero l'era del digitale. A partire da quest'anno scolastico entreranno in vigore le nuove direttive del Ministero, pensate per rendere la scuola più moderna e funzionale, in grado di rispondere a quelle che sono le innovazioni generate dal progresso tecnologico.

PAGELLE ELETTRONICHE

A partire dal 2013 tutte le comunicazioni tra le scuole e le famiglie avverranno in forma digitale. Addio pagelle cartacee, i voti saranno inseriti sul web, in apposite aree protette da password. Le famiglie potranno quindi visualizzare i voti dei figli direttamente dal pc di casa. Digitalizzata anche la procedura di gestione dei certificati: iscrizioni, pagamenti di tasse scolastiche e certificazione di malattia, saranno inviati via internet. Per gli affezionati della carta nessun problema: per continuare a ricevere le comunicazioni in maniera tradizionale è sufficiente farne richiesta alle scuole.

E-BOOK

Da quest’anno tutti i libri in adozione dovranno essere disponibili anche in formato elettronico. Il Ministero tenta in questo modo di riuscire ad inserire gli eBook nelle aule scolastiche, rivoluzionando il modo di fare didattica. Una sfida abbastanza audace, le cui sorti saranno valutabili nei prossimi anni. La circolare ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012 stabilisce che dal 2012/2013 gli insegnanti devono scegliere esclusivamente testi didattici che abbiano almeno il corrispondente scaricabile da internet, se non addirittura esclusivamente l’eBook. Tuttavia, come già evidenziato in una recente inchiesta di Skuola.net, il libro digitale non si tradurrà in un risparmio sostanzioso per le famiglie italiane: si potrebbe spendere il 15% in meno.

ISCRIZIONE SU SCUOLA IN CHIARO

Per l’anno scolastico 2012/2013 è stato possibile effettuare l’iscrizione anche per via telematica grazie al nuovo servizio presente sul portale Scuola in chiaro del MIUR. Su questo portale è inoltre possibile consultare tutta una serie di informazioni utili riguardanti le scuole presenti sul territorio nazionale: ad esempio quanti studenti sono iscritti, rimandati o bocciati oppure il numero di professori di ruolo e di supplenti e infine anche i risultati nelle prove Invalsi Un modo diverso di orientarsi e di scegliere il proprio futuro.

PRE-IMMATRICOLAZIONE ALL’UNIVERSITÀ

Non solo scuola, le novità sono arrivate anche nel mondo dell'università. Dal mese di ottobre 2012, infatti, verranno avviate le pre-immatricolazioni attraverso il portale Universitaly. Il portale offre un ampio ventaglio di servizi e informazioni utili a coloro che si affacciano verso il mondo dell'istruzione post-secondaria, compresa la possibilità di esercitarsi ai test di ammissione.

NIENTE PROVA INVALSI ALLA MATURITÀ

Negli ultimi anni le voci di corridoio su una possibile prova Invalsi alla maturità si sono fatte sempre più insistenti. Tuttavia, a tutt'oggi non ci sono notizie ufficiali su un possibile inserimento del tanto discusso test fra le prove della maturità che, molto probabilmente, rimarranno invariate per quest'anno.