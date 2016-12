5 in pagella: genitori picchiano prof

15:10 - Il periodo degli scrutini e delle pagelle si sa è uno di quelli più temuti dalla maggior parte degli studenti, soprattutto a causa delle attese dei genitori che pendono sui loro colli. In molti casi un’insufficienza può trasformarsi in punizione e significare niente amici per una settimana, o niente cellulare, o coprifuoco quotidiano prima del tramonto. Nel caso di oggi segnalato dal portale Skuola.net le cose sono andate diversamente, perché mamma e papà per quel 5 in matematica non se la sono presa con il figlio poco diligente, bensì con la prof di turno, arrivando persino alle mani. E’accaduto alla scuola media "Bacci-Ridolfi" di Castelfiorentino.

GENITORI BULLI - A picchiare il prof questa volta non è stato lo studente, ma la sua famiglia. A mandare su tutte le furie i protagonisti della vicenda sarebbe stata un’intollerabile insufficienza in matematica del proprio ragazzo. A scamparsela proprio quest’ultimo, che pur essendo il destinatario diretto di quel 5, è uscito dalla questione come l’unico non responsabile. E’ andata diversamente alla povera insegnante che aveva osato recapitare al giovane quel brutto voto in pagella per il primo quadrimestre, giudicata dalla mamma e dal papà dello studente evidentemente “colpevole”. Così i due hanno deciso di far valere la causa del proprio figlio ricorrendo alle maniere forti,e all’indomani del ritiro della pagella si sono recati a scuola per un pesante faccia a faccia con la malcapitata.



DALLE PAROLE ALLE MANI - Sembrerebbe che i due adulti avrebbero così incominciato ad attaccare verbalmente l’insegnante che a sua volta avrebbe tentato di far valere le sue ragioni. E così il confronto si è trasformato in vera aggressione con tanto di insulti, minacce e persino qualche manata di troppo contro la prof. Quest’ultima non reggendo la situazione, accusando un malore, sarebbe stata allora aiutata dai colleghi e quindi portata al pronto soccorso.



LA DENUNCIA - Nel frattempo sono giunte sul posto anche le forze dell’ordine che hanno immediatamente provveduto a ristabilire la normalità della situazione, smorzando la tensione e placando quel clima infuocato. Ovviamente contro i genitori bulli è scattata la denuncia, anche perché sembrerebbe che i due non fossero nuovi ad aggressioni di questo tipo. Qualche anno prima, questa volta a causa di una situazione molto simile ma riguardante un altro loro figlio, mamma e papà erano già ricorsi alle maniere forti contro i professori della scuola. Insomma a questi genitori non ha mai sfiorato il dubbio che le insufficienze dei propri figli siano riconducibili allo scarso impegno degli stessi.