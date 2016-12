Lauree all'estero: saltare il test d'ingresso costa 50mila euro

14:15 - Se l’approvazione del DL scuola ha permesso il ripescaggio di circa 2000 studenti, sono molti di più quelli rimasti fuori dalla facoltà dei sogni, soprattutto in ambito medico sanitario. Ma laurearsi in Medicina, Odontoiatria o Fisioterapia aggirando l’ostacolo del numero chiuso è possibile. Basta andare all’estero ed essere pronti a staccare un assegno a cinque zeri: bisogna sborsare una cifra compresa tra 50 e 60 mila euro per diventare ad esempio fisioterapista. L’impegno è poco e non richiede nemmeno un trasferimento nel luogo che ospita l’università, ma solo brevi soggiorni della durata di quattro giorni al mese. È quello che promette un noto centro studi, molto riluttante a mostrare il suo brand fino al colloquio personale che avviene in una delle sue sedi. A portarlo alla luce è un’inchiesta del portale specializzato Skuola.net. I migliori clienti di questi centri? Per stessa ammissione degli operatori, i figli dei medici.



SALTA IL TEST, LEGGI LA MAIL - Tutto inizia da una mail. “Diventa Medico senza test d’ingresso” recita l’oggetto. Incuriositi decidiamo di approfondire e si viene indirizzati su una pagina che invita a compilare un form inserendo i propri dati personali per saperne di più al riguardo. Infatti, il testo della pagina web è molto vago, anche se il messaggio è chiaro: laureati in Medicina aggirando l’ostacolo del test d’ingresso. Ti diamo la possibilità di realizzare quel sogno che qui in Italia ti viene negato. Basta iscriverti all’Università privata di Chiasso, a mezz’ora da Milano. Insomma, tutto sembra molto semplice. Mistero invece sul mittente: è l’Università di Chiasso? Una scuola? Un centro studi privato? Ancora più riservato il prezzo. Insomma, per saperne di più si deve compilare il modulo online.



IN ITALIA È TUTTO TROPPO DIFFICILE, MEGLIO L'ESTERO - E noi il form lo compiliamo. Dopo nemmeno un paio di ore si viene contattati telefonicamente da un operatore, anch’esso molto riluttante nel fornire informazioni precise. Nessun riferimento anche in questa fase al costo, né tanto meno al nome dell’organizzazione. Si parla solamente dei desideri e della motivazione che spingono il candidato a voler diventare medico. “È incredibile che qui in Italia debba essere tutto così complicato – dice l’operatore – quando in realtà le cose sono davvero semplici”. E proprio sulla semplicità lui continua a puntare nella conversazione. Corsi semplici, periodi all’estero insignificanti, piccola prova di ammissione. Prova di ammissione? Ma non aveva detto che i corsi sono senza test d’ingresso? “Si, certo – continua l’operatore – si tratta di un pro forma, un piccolo colloquio conoscitivo per valutare il tuo livello”. Costi? “Ti fisso un appuntamento con la persona che può spiegarti meglio”.



PER I MEDICI 6 ANNI IN BULGARIA - Insomma, per saperne di più bisogna arrivare al colloquio privato. Infatti, solo una volta in sede si scopre che ad organizzare tutto è un noto centro studi, conosciuto da molti per offrire corsi di preparazione agli esami universitari. Ed è proprio qui che vengono presentati con precisione i corsi. Vuoi laurearti in Medicina o Odontoiatria? Bisogna frequentare due anni all’Università di Chiasso e poi altri quattro all’Università di Sofia. Se interessa l’Est Europa, si può anche scegliere di fare le valigie subito alla volta della Bulgaria. Insomma, Medicina richiede un trasferimento per un lungo periodo, non qualche giorno come assicurava l’operatore al telefono. Inoltre i corsi sono in inglese. Di fronte alla nostra titubanza a trasferirsi, ci propongono un corso di laurea in fisioterapia.



PER I FISIOTERAPISTI 4 GIORNI AL MESE IN SPAGNA - Per gli aspiranti fisioterapisti tutto sembra più semplice. Il corso è di quattro anni che si possono svolgere o a Chiasso o a Madrid, all’Universidad Camilo Josè Cela di Villanueva de la Canada. Ma a differenza di Medicina, non ci si deve trasferire. Basta andare ogni tanto a farsi vedere, quattro giorni al mese. E gli esami? “A quelli vi prepariamo noi” risponde sorridendo il dialogatore. Insomma, tutto è semplice e l’impegno sembra poco. L’unico ostacolo è rappresentato dal costo del corso: dai 48mila euro, se si decide di pagare il conto in un’unica soluzione, sui 60mila se si decide di rinnovare l’iscrizione anno per anno. In questo caso, il primo anno costa 19mila euro, 9mila solo di tasse, tengono a precisarci. Cifre degne di mutui per l’acquisto di una casa, ma che comprendono tutto, dalle pratiche burocratiche, all’iscrizione, passando per la preparazione degli esami. “Sono un investimento per il futuro – insiste il dialogatore – e poi possiamo dividere il pagamento in rate”. Chi può permettersi queste cifre? Prevalentemente i figli dei medici, si lasciano sfuggire.



LI SPENDI, MA POI LI GUADAGNI QUANDO LAVORI - Senza contare che un fisioterapista ammortizza in poco tempo le spese sostenute per la sua formazione. Da questo momento il dialogatore sposta l’attenzione sulle possibilità di carriera del fisioterapista: “Sai, un paio di anni fa ho avuto un incidente – racconta – per pagare il fisioterapista ho pensato di vendere la casa”.



SCEGLIERE IN FRETTA - Durante il colloquio la spiegazione dei corsi viene fatta di fronte ad una piccola brochure con su scritti i diversi piani di studio ed una piccola dicitura che precisa che ad ottobre iniziano le lezioni, divise in semestri. Ad ottobre? Quindi siamo in ritardo e se ne parla l’anno prossimo? “Ma no – spiega il dialogatore – i corsi iniziano a novembre. Certo, devi decidere velocemente”. Insomma, da questo momento in poi iniziamo a sentire un po’ di pressione sulla scelta da fare. I corsi iniziano tra un paio di settimane, si devono aprire le pratiche burocratiche, dar vita ad una piattaforma online e iniziare le pratiche d’iscrizione. E la consapevolezza che quindici giorni per fare tutto sono pochi, così come il tempo per pensare.