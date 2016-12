100 e lode e una sfilza di 10 per 4 anni: è la più brava d’Italia

Non è necessario stare incollati sulla sedia per essere un bravo studente. Lo dimostra Federica Vitale, la diciannovenne di Roma, diplomata al liceo scientifico Pasteur che sogna di diventare medico. La ragazza è stata candidata dal suo istituto ad alfiere del lavoro, onorificenza consegnata ogni anno dal Presidente della Repubblica agli studenti meritevoli. Le bastano infatti solo 4 ore per studiare e ottenere degli incredibili risultati. Intervistata da Repubblica ha svelato i segreti per ottenere brillanti soddisfazioni a scuola. Lo segnala Skuola.net

SOLO 10 IN PAGELLA…PER 4 ANNI DI SEGUITO – Fa scalpore non tanto per la qualità, ma per la quantità: difficile trovare uno studente che possa vantare il suo curriculum. Solo massimi voti per 4 anni di fila, e in tutte le materie: una ragazza così non poteva non uscire con 100 e lode dalla Maturità 2015. Mai neanche un insufficienza. Il voto più basso? Federica l'ha preso in matematica, ma era comunque un 8 pieno. E il rimorso per lei è stato quello di non aver raggiunto la media del 10 ma aver ottenuto quella del 9.

IL SEGRETO PER ANDARE BENE A SCUOLA – Ma qual è l'asso nella manica di questa neo-diplomata? La curiosità. “Per me scoprire cose nuove è un divertimento, da lì credo nasca la vera conoscenza” ha detto Federica. Ma non serve stare ore ed ore a studiare. “Stare attenti in classe è fondamentale”. Lei, sui libri, non sta più di 4 ore al giorno. E gli amici? E i divertimenti? Federica non lascia indietro niente, e dedica il sabato alle uscite con i suoi compagni. Ama la musica, lo sport e i viaggi: tra una lezione di pianoforte e una di nuoto, discipline che pratica da anni, è stata anche a New York. Tutt'altro che secchiona.

TEST DI MEDICINA SUPERATO – Ha dimostrato la sua bravura anche in occasione della prova di medicina, la più temuta dagli studenti, ma anche la più ambita. Si è classificata infatti al 5° posto su 6000 candidati al test di medicina della Cattolica di Roma: è prima tra le ragazze.