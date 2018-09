"Cellulari fonte di distrazione": a Piacenza la prima scuola no-smartphone

Il liceo sportivo San Benedetto a Piacenza sarà la prima scuola in Italia che si doterà di un sistema per impedire agli studenti l’utilizzo del telefono in classe, anche durante la ricreazione. La tasca, progettata e già diffusa in America, riuscirà a schermare completamente tutti gli smartphone. Ne verrà consegnata una ad ogni studente a inizio mattinata, sbloccabile poi solo dal docente al termine delle lezioni.