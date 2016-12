Virus Zika, Amcli: "Attenzione alla stagione delle zanzare"

Prevenire il focolaio - "Se questa catena non si ferma subito - prosegue la Landini - si può innescare un focolaio autoctono che può assumere anche dimensioni rilevanti o portare il Paese a diventare endemico". Secondo i microbiologi il modo migliore per contrastare l'avanzata del virus è la diagnosi rapida di infezione in fase viremica (quando il virus è nel sangue).



"Sconfiggeremo il virus" - "Molte Regioni - aggiunge l'esperta - si sono attrezzate con un centro regionale di riferimento che conduce la diagnosi di infezione da Zika, ma anche di Dengue, e di Chikungunya, virus trasmessi dalle stesse zanzare". E conclude: "Ce l'abbiamo fatta a tenere sotto controllo la diffusione del virus Dengue, molto più diffuso di Zika, ce la faremo a tenere lontano anche Zika".



I sintomi - Tra i sintomi più comuni si segnalano episodi di mal di testa, rash maculopapulare (3-4 giorni), episodi febbrili (2-3 giorni), malessere, congiuntivite, artralgie. Come per altre infezioni cosiddette "da arbovirus", solo in un caso su quattro si manifesta la sintomatologia. Negli altri tre l'infezione decorre in modo asintomatico.



Attenzione ai viaggi - "Come per altri virus che si sono progressivamente manifestati in diversi continenti, occorre adottare semplici accorgimenti per le persone che si recano nelle zone ritenute a maggior rischio", osserva Pierangelo Clerici, presidente Amcli. "Questo avvertimento è importante in ragione anche del probabile flusso di persone che si recheranno in Brasile in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e che trascorreranno periodi estivi negli Stati Uniti", aggiunge.